Diventa anche tu un “volontario spontaneo”: sabato 12 la Pubblica Assistenza incontra cittadini e ascolta le loro proposte

CAMPI BISENZIO – Un “laboratorio cittadino”: è quello organizzato per domani, sabato 12 aprile, dalla Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio. Un laboratorio aperto a tutti, anche a chi non fa parte di un’associazione di volontariato, “con l’obiettivo – spiegano – di lavorare per il territorio e attraverso il territorio, ascoltando i bisogni della cittadinanza, accogliendo proposte per trovare soluzioni applicabili per arrivare a un modello di intervento congiunto da adottare in vista di future emergenze”. Organizzato con il patrocinio di Anci, Anpas e del Comune di Campi Bisenzio, l’appuntamento è alle 8.30 al circolo Rinascita, in piazza Matteucci, dove, attraverso una serie di attività didattiche mirate e guidate da facilitatori Anpas, “i partecipanti saranno guidati in un processo di riflessione collettiva per trovare delle soluzioni pratiche e integrare l’apporto dei cittadini non coinvolti nel sistema di Protezione civile o nelle associazioni di volontariato attive durante le emergenze”.

L’idea del progetto, infatti, “è quella di sperimentare poi nella pratica le soluzioni e le proposte dei cittadini in scenari reali o di simulazione come, per esempio, un’esercitazione di Protezione civile. Per questo sarà organizzato un secondo incontro con la cittadinanza di Campi Bisenzio entro il mese di ottobre”. Qui di seguito il programma completo della giornata e tutti gli interventi previsti.