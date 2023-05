Docenti francesi ospiti del Calamandrei per parlare di dimensione inclusiva

SESTO FIORENTINO – Fino al 10 maggio saranno ospiti dell’Istituto Calamandrei alcuni docenti francesi. L’iniziativa si svolge nell’ambito di Erasmus+ e del Centro Territoriale e della Provincia di Firenze. Si tratta in particolare di azioni di job shadowing con particolare attenzione alla dimensione inclusiva. L’avvio di questo percorso è avvenuto oggi alle 9.30 all’auditorium della sede principale di via Milazzo. Presenti anche alcune quinte classi dell’Istituto Calamandrei. All’incontro hanno partecipato il dirigente scolastico Francesco Ramalli, che ha presentato la scuola e il sistema inclusivo italiano, per il Comune di Sesto l’assessore all’istruzione Sara Martini, per l’Ufficio scolastico il provveditore di Firenze Susanna Pizzuti e il referente provinciale per l’inclusione Cristina Benvenuti.

Gli interventi sono stati delle docenti della scuola sestese: Valeria Nardone, che ha presentato l’evoluzione del quadro normativo sull’inclusione in Italia, Anna Nucera, che ha illustrato i progetti e le attività che il Calamandrei svolge per favorire l’inclusione, Silvana Matonti, che ha spiegato l’importanza dei progetti Erasmus, e Tamara Taiti, che ha illustrato le attività del CTS Firenze. I docenti francesi hanno poi partecipato ad alcune attività laboratoriali con gli studenti. “E’ questo – ha detto il dirigente scolastico Ramalli – il primo passo per una fattiva e proficua collaborazione tra i due Istituti che coinvolga anche la mobilità degli studenti”. Mercoledì l’Istituto Calamandrei, presenterà una edizione straordinaria della sfida letteraria tra studenti “Cacciatori di testi” al Cinema Grotta alla presenza dello scrittore Daniele Mencarelli e del suo libro “Sempre tornare”.