Doposcuola in Biblioteca

SESTO FIORENTINO – Da mercoledì 31 gennaio al 22 maggio in Biblioteca tornerà il progetto Incontri con un Doposcuola dedicato ai ragazzi da 11 a 16 anni realizzato in collaborazione con Promopsi, in continuità con le azioni svolte negli ultimi anni in supporto dei Bisogni Educativi Speciali. Il progetto prevede un percorso di gruppo per il potenziamento del metodo di studio rivolto anche a ragazzi con Disturbi Specifici dell’apprendimento o Bisogni Educativi Speciali, per sostenere un apprendimento autonomo ed efficace e un maggiore benessere a scuola. Gli incontri saranno guidati da personale qualificato con esperienza nell’ambito dei processi di sviluppo in adolescenza e del supporto al metodo di studio volto in particolar modo al contrasto della demotivazione scolastica. Il percorso si terrà tutti i mercoledì dalle 16 alle 18 nella Sala Giovani della Biblioteca. Mercoledì 24 gennaio alle ore 17.30 si terrà un incontro per le famiglie per illustrare le finalità e gli obiettivi del progetto: la partecipazione a questo appuntamento è molto importante per capire se il percorso risponde ai bisogni dei ragazzi. Durante i laboratori saranno presentate le risorse accessibili presenti in biblioteca (alta leggibilità, software compensativi, audiolibri e così via dicendo) di cui i ragazzi potranno usufruire autonomamente come ausili allo studio e al tempo libero. Il servizio sarà interamente gratuito per i partecipanti.