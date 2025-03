Ducci (Pd): “Nessun divieto, l’Ordine del giorno di Rinascita per Lastra non era stato presentato in tempo”

LASTRA A SIGNA – Stupore. E’ quello manifestato dal Pd lastrigiano, tramite il suo segretario Alessio Ducci, “dopo avere letto le dichiarazioni del consigliere di Rinascita per Lastra, Stefano Giovannini, il quale affermava che durante l’ultimo consiglio comunale gli era stato impedito di leggere – e di conseguenza approvare – un Ordine del giorno relativo alla guerra in Palestina. Ci teniamo a precisare che l’Ordine del giorno di Rinascita per Lastra non è stato presentato durante la conferenza dei capigruppo che si è riunita lo scorso giovedì 20 marzo e, quindi, non è stato possibile inserirlo nell’ordine del giorno del consiglio comunale che si è svolto mercoledì 26 marzo”.

“Il tema del conflitto israelo-palestinese – aggiunge Ducci – ci sta molto a cuore e abbiamo già avuto modo di confrontarci in consiglio comunale; lo scorso 26 settembre abbiamo presentato insieme all’allora consigliere Giuseppe Bagni di Rinascita per Lastra un ordine del giorno per richiedere il riconoscimento dello Stato della Palestina. In questo caso il documento ha seguito l’iter previsto dal regolamento del consiglio comunale: è stato prima condiviso nella conferenza dei capigruppo e proprio Rinascita per Lastra ci ha proposto delle modifiche che, come Partito Democratico, abbiamo accolto con favore e che sono state votate nel consiglio comunale”.

Quindi, ben vengano documenti mirati a ristabilire la Pace ovunque vi siano conflitti. Noi come gruppo consiliare del Partito Democratico siamo pronti ad accoglierli ed a ribadire la nostra posizione. Però gli atti devono essere presentati nei tempi tecnici previsti dal regolamento comunale, questo per tutelare l’attività democratica del consiglio comunale