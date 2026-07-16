Due nuovi incarichi per il sindaco Caporaso: entra nel Cal e assume il ruolo di segretario regionale di Aiccre Toscana

LASTRA A SIGNA – Due nuovi ruoli di rilievo, uno a livello regionale e uno di respiro europeo, per il sindaco Emanuele Caporaso. Nella giornata di ieri, la sala consiliare del Consiglio Regionale della Toscana ha ospitato infatti la prima seduta di insediamento del Cal (Consiglio delle autonomie locali della Toscana). Il sindaco Caporaso siede nell’organo in rappresentanza dell’ambito che unisce i territori di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia e Fiesole. Il Cal è l’organo di rilevanza costituzionale della Regione Toscana che svolge la cruciale funzione di rappresentanza degli enti locali nei rapporti con il Consiglio regionale. Tra le sue competenze principali rientrano la formulazione di pareri sulle proposte di legge e sugli atti che determinano o modificano le competenze dei Comuni e delle Province, la ripartizione delle funzioni tra Regione ed enti locali, e l’istituzione di agenzie regionali. Inoltre, il Cal esprime pareri obbligatori sulla proposta di bilancio regionale e sugli atti di programmazione generale.

“Ringrazio sinceramente i colleghi sindaci che mi hanno votato, riponendo in me la loro fiducia per il lavoro che porterò avanti in questo importante organo regionale, – ha detto il sindaco – il mio impegno sarà massimo per rappresentare e valorizzare al meglio le istanze, le necessità e le peculiarità dei territori che fanno parte del nostro ambito, portando la voce delle nostre comunità a livello regionale”. Questo insediamento si somma a un altro incarico di respiro internazionale ricevuto da Caporaso che da pochi mesi è stato nominato segretario regionale di Aiccre Toscana (Associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa). Aiccre lavora storicamente per costruire un’Europa delle autonomie locali, promuovendo il gemellaggio tra città, la cooperazione decentrata e la progettazione e l’integrazione europea a partire dai territori. Assumendo questo ruolo il sindaco sta lavorando e lavorerà per aumentare e valorizzare le opportunità e le sinergie europee dei Comuni toscani.

(Nelle immagini la prima seduta di insediamento del Cal)