Elettrodotto. Il sindaco Carovani “il consiglio regionale prende in considerazione le istanze del Comune”

CALENZANO – Soddisfazione da parte del sindaco di Calenzano, Giuseppe Carovani, per l’approvazione all’unanimità in Consiglio regionale di un atto di indirizzo sui nuovi elettrodotti. L’atto d’indirizzo, in particolare, impegna il presidente e la giunta regionale a “valutare con la necessaria attenzione i procedimenti autorizzativi eventualmente ancora in corso e di competenza dell’ente per la prosecuzione del citato intervento; a sostenere, nelle sedi istituzionali competenti, la prospettiva avanzata dal Comune di Calenzano di una futura risoluzione delle problematiche di impatto paesaggistico mediante l’interramento del tratto urbanizzato dell’elettrodotto, anche alla luce di precedenti interventi analoghi già realizzati da Terna su linee a 380 kV, che ne attestano la fattibilità tecnica in contesti territoriali complessi, qualora si rendano disponibili le necessarie condizioni normative, finanziarie e procedurali”.

“È motivo di grande soddisfazione – commenta Carovani – che sia stata presa in esame l’istanza del nostro Comune di risolvere il grave impatto paesaggistico del nuovo elettrodotto sul nostro territorio. La nostra richiesta è stata portata all’attenzione del Consiglio regionale grazie alla disponibilità del consigliere Lorenzo Falchi e ha visto la convergenza di tutte le forze presenti nell’Assemblea per risolvere la problematica di impatto paesaggistico a Calenzano tramite un futuro interramento nel tratto urbano e per dare un’indicazione generale su come procedere in prossimità delle aree urbanizzate in Toscana. Un ringraziamento al presidente Eugenio Giani e al sottosegretario alla presidenza Bernard Dika per la disponibilità a rappresentare al soggetto attuatore dell’intervento le istanze dell’Amministrazione comunale. Soddisfazione è stata espressa anche dal comitato Calenzano – Paesaggio e salute che, insieme all’amministrazione, era presente in consiglio regionale e ha avuto modo di consegnare la petizione con oltre mille firme di cittadini”.

Sempre sul tema elettrodotto, l’amministrazione comunale ha organizzato una nuova assemblea pubblica mercoledì 18 marzo alle 21, nella sala Convegni al quarto piano del palazzo comunale, in piazza Gramsci. Intervengono il sindaco Giuseppe Carovani e il consigliere regionale Lorenzo Falchi. Sono stati invitati il soggetto attuatore e gli enti competenti sul progetto. Interverrà il comitato cittadino Calenzano – Paesaggio e salute.