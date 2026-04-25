Elezioni: il Centrodestra presenta i candidati al consiglio comunale

SESTO FIORENTINO – Presentate le liste dei candidati al consiglio comunale del Centrodestra con la candidata sindaca Stefania Papa. Papa è sostenuta da tre liste: Fratelli d’Italia, lista Forza Italia-Udc e lista civica Di più per Sesto.
Lista candidati Fratelli d’Italia
Stefano Mengato, Angela Gigli, Matteo De Valerio, Rachele Fornai, Spartaco Arrighetti, Francesca Conti, Pietro Guercini, Ornella Bazzechi, Marco Poggesi, Simona Gentili, Michele Sabella, Sofia Villani, Lorenzo Ciampi, Minodora Stanciu, Mattia Sardaro, Vittorio Nigro, Sara Salimbeni, Cristiana Massi, Andrea Panjia, Gaetana Zarcone, Paolo Sani, Donata Marinari, Graziano Gon, Pierfrancesca Gallorini
Lista candidati Forza Italia-Udc
Katia Traversini, Biancastella Maienza, Diego Crocetti, Paolo Giusti, Fabiano Cammelli, Luca Carti, Marco Becattini, Lucia Arbey Arboleda, Corrado Sabatino, Cinzia Vannini, Gaetano Santonocito, Abramo Bevilacqua, Giovanni D’Uva, Giuliana Bellini, Giuseppe Vitulli, Paolo Piattoli, Franco Nicotera, Sandra Remon, Caterina Comberiati, Samuele Spini, Samuele Gallorini, Francesca Sciolino, Sandro Motroni, Luca D’Agostino.
Lista civica Di Più per Sesto
Valentina Pancani, Piero Tozzi, Vesna Zivkoviic, Alessandro Meini, Zaira Miscio, Gianni Baudo, Silvia Toscano, Nicola Lancellotti, Laura Pratellesi, Antonio Cuomo, Carla Ceretelli, Marco Meacci, Donatella Corbinelli, Maurizio Berbeglia, Alessandra Virginia Bel Fiore, Cristiano Notaro, Daniela Pancani, Mirco Franceschini, Sofia Segnanti, Gianluca Esposito, Antonella Moretti, Stefania Cerretini, Patrizia Fantappiè, Iuri Franceschini.