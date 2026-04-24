Elezioni. Il Pd presenta la lista con alcuni consiglieri uscenti e la segretaria del partito di piazza Ginori

SESTO FIORENTINO – 24 nomi provenienti dal mondo della scuola, dello sport e del volontariato: sono i candidati del Partito Democratico presentaati giovedì sera nel giardino del Circolo Rinascita. Tra i candidati, oltre alla segretaria Sara Bosi, ci sono anche alcuni dei consiglieri uscenti. Capolista come già annunciato nei giorni scorsi Giulia Barducci, figlia di […]

SESTO FIORENTINO – 24 nomi provenienti dal mondo della scuola, dello sport e del volontariato: sono i candidati del Partito Democratico presentaati giovedì sera nel giardino del Circolo Rinascita. Tra i candidati, oltre alla segretaria Sara Bosi, ci sono anche alcuni dei consiglieri uscenti. Capolista come già annunciato nei giorni scorsi Giulia Barducci, figlia di Andrea Barducci.

“Una squadra pensata per rappresentare in modo ampio e equilibrato la città – dice la Segretaria del PD sestese Sara Bosi ha presentato la lista – Una squadra di donne e uomini che possono dare un contributo importante per rendere Sesto una città sempre migliore in cui vivere. Da chi ha già maturato esperienze politiche e amministrative a chi è parte attiva e cuore pulsante di realtà fondamentali per la nostra città. Una squadra che è e sarà piena espressione dello slogan che abbiamo scelto per questa campagna elettorale: Sesto insieme”.

Durante la serata è intervenuto anche il candidato sindaco Damiano Sforzi, sottolineando l’importanza di una coalizione coesa e credibile per il futuro della città ed evidenziando il ruolo centrale del Partito Democratico nel campo largo. Ruolo da protagonista che il PD ha e dovrà avere tanto a Sesto, quanto a livello nazionale.

La lista del Pd comprende: Giulia Barducci, Silvia Agnoletti, Silvia Baldaccini, Antonio Bindi (consigliere uscente), Sara Bosi, Tommaso Bruni, Mario Castellucci, Stefano Cosi (consigliere uscente), Lisa Donatini (consigliere uscente), Paolo Fratini, Francesca Galeotti, Pasquale Alessandro Iasiello (consigliere uscente), Stefano Innocenti, Piero Landi, Fabio Mencherini, Barbara Menichetti (consigliere uscente), Sabrina Morandini, Samanda Natale, Leonardo Pescini, Davide Ronga, Mirella Santoni, Marco Antonio Sodi, Brunella Tarli, Samali Nisanka Watte Arachchige.

La lista è stata criticata dal gruppo del 40% del Pd sostenitori di Claudia Pecchioli che non avevano partecipato all’assemblea che ha votato la capolista.