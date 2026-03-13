Elezioni. In un video la versione di Claudia Pecchioli

SESTO FIORENTINO – In video sui social la vicesindaca facente funzione di sindaco Claudia Pecchioli racconta la sua esclusione dalla competizione amministrativa. “Da quando 5 anni fa ho assunto il ruolo di vicesindaca ho sentito il grande onore ma anche la responsabilità di mettermi ogni giorno a disposizione della nostra comunità con serietà e con attenzione alle persone ho provato a fare la mia parte per la nostra città, ho provato a rendere concreto un nuovo modo di interpretare la politica libera dalle logiche del passato, saldo nelle nostre radici, ma con uno sguardo verso il futuro. La politica che coinvolge energie nuove, che sa ascoltare, ma anche con azioni concrete sa essere vicina ai cittadini e alle cittadine. Per questo alcuni mesi fa mi sono messa a disposizione delle primarie del centrosinistra, l’ho fatto come sempre a viso aperto, da donna libera, consapevole che non fosse un’ambizione personale ma un desiderio di cambiamento condiviso dai tanti e tante che sia dentro che fuori il Pd mi hanno sostenuto. A chi mi ha incoraggiato, a chi mi ha sostenuto, a chi in questi giorni mi ha scritto con un’idea o solo per darmi fiducia va tutta la mia gratitudine. La coalizione del centrosinistra ha preso tutta un’altra strada, è una scelta della quale prendoo atto con rispetto e con l’augurio che possa portare a Sesto e alla nostra comunità il meglio possibile. Da parte mia fino alla fine del mandato continuerò a lavorare per la nostra città con il metodo di sempre, ascolto e libertà dai condizionamenti esterni nell’interesse di Sesto e dei sestesi”.