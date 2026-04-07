Elezioni. La lista civica Via Nova indica la “sua” vicesindaca

SESTO FIORENTINO – In previsione delle prossime amministrative di maggio la lista civica Via Nova presenta come Francesca Somigli indicata, in caso di vittoria della lista civica, come vicesindaca. Somigli, sestese, è laureata in economia ed è presidente di una realtà associativa locale. “Conosco Francesca da oltre 30 anni: è una persona di raro spessore […]

SESTO FIORENTINO – In previsione delle prossime amministrative di maggio la lista civica Via Nova presenta come Francesca Somigli indicata, in caso di vittoria della lista civica, come vicesindaca. Somigli, sestese, è laureata in economia ed è presidente di una realtà associativa locale. “Conosco Francesca da oltre 30 anni: è una persona di raro spessore morale, con una forza e una visione fuori dal comune – dichiara Daniele Brunori –. Gode della fiducia totale del gruppo ed è stata indicata dalla lista, dopo elezioni interne, per acclamazione. Sarebbe una vicesindaca perfetta: un esempio concreto di quel coraggio e quella gentilezza che sono i tratti distintivi di Via Nova.”