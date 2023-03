Elezioni, Leonardo Fabbri (Pd): “Duecentomila euro di contributi affitto a rischio per colpa del Governo”

CAMPI BISENZIO – Decine di famiglie campigiane rimarranno strozzate economicamente perché il Governo delle destre ha tagliato i trasferimenti sui contributi affitti”. A lanciare l’allarme è Leonardo Fabbri, candidato sindaco del centrosinistra a Campi Bisenzio, nella sua prima uscita pubblica. Fabbri, 49 anni, da sempre militante di sinistra, impegnato nello sport e nella cultura, è al momento sostenuto dal Pd e da due liste civiche.

“Ho già aperto un confronto sia con la Regione che con i sindacati degli inquilini per studiare altre eventuali azioni – dice Fabbri – ma sono convinto che su questo tema occorra una mobilitazione sia politica e sociale perché il tentativo neppure troppo nascosto del Governo è di far passare sotto traccia questo nuovo assalto al nostro sistema sociale”. “Per molte famiglie, infatti, essere private del contributo affitti – aggiunge il candidato del centrosinistra – vorrebbe dire veder ridurre notevolmente il proprio reddito disponibile e in alcuni casi essere costrette a scegliere se continuare a pagare l’affitto o continuare a mettere sul tavolo il pranzo o la cena per i propri figli”.

