Elezioni. Madau e Falchini guidano la lista di Avs a sostegno di Damiano Sforzi

SESTO FIORENTINO – Dodici uomini e dodici donne, un assessore uscente, una consigliera delle pari opportunità, un consigliere uscente e poi studenti, pensionati e impiegati. Questa in sintesi la lista dei candidati al consiglio comunale per le prossime amministrative di Avs che sostiene Damiano Sforzi. A guidare la liste ci sono Jacopo Madau e Irene Falchini. Madau, 33 anni, tecnico di radiologia, è assessore alla cultura e alle politiche giovanili, nominato nel 2021 dal sindaco Lorenzo Falchi. Irene Falchini, 29 anni, è attualmente capogruppo Avs in consiglio comunale e consigliera delegata per la cooperazione internazionale e la parità di genere. La media sia degli uomini che delle donne è di 46 anni, la più giovane è una studentessa di 18 anni Minela Llaha, il più anziano un pensionato di 83 anni Marco Bianchi. Gli altri candidati sono: Davide Bacherini (detto Cinz), 22 anni, studente di Scienze naturali, Iris Brugnoni, 25 anni, insegnante, Francesco Becchimanzi, 35 anni, impiegato settore ristorazione collettiva, Claudia Cerreti, 56 anni, geometra, Natascia Ciolli, 53 anni, insegnante, Paolo Capolupo, 39 anni, dirigente settore tech, Erika Civai, 37 anni, educatrice, Kevin Elio Fiumanò, 40 anni, imprenditore agricolo e commerciante, Arcangela Frascella (detta Angela), 43 anni, ricercatrice Cnr, Federico Giuntini, 55 anni, artigiano edile, Maria Luisa Grandinetti (detta Mara), 52 anni, architetta, Fabio Nannini detto Nanno, 41 anni, programmatore, Daniele Niccoli, 63 anni, pensionato, Paola Maffia, 45 anni, impiegata amministrativa, Simone Pomini, 20 anni, studente, Maria Paolieri (detta Giovanna), 78 anni, pensionata, Francesco Rindi, 50 anni, impiegato settore beverage, Roberta Porciani, 66 anni, impiegata, Enrico Solito, 72 pediatra e neuropsichiatra infantile, Liana Vena, 54 anni, insegnante. La presentazione ufficiale di candidate e candidate è fissata per venerdì 24 aprile alle 18,30 nel giardino antistanti l’Auser Nuova Zambra (via Pasolini); interverranno il candidato sindaco Damiano Sforzi e il consigliere regionale Avs Lorenzo Falchi.