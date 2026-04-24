Elezioni. “No all’aeroporto e consumo zero”: Corsi presenta il suo programma

SESTO FIORENTINO – Le liste Ecolò, Sesto CollettivA insieme a Possibile e Rifondazione comunista a sostegno della candidata sindaca Beatrice Corsi hanno presentato il programma elettorale giovedì alla Casa del Popolo di Colonnata. “Ribadiamo il nostro convinto NO ad ogni ipotesi di ampliamento dell’aeroporto di Peretola, – ha detto Corsi – preoccupati dalla pesante presenza […]

SESTO FIORENTINO – Le liste Ecolò, Sesto CollettivA insieme a Possibile e Rifondazione comunista a sostegno della candidata sindaca Beatrice Corsi hanno presentato il programma elettorale giovedì alla Casa del Popolo di Colonnata. “Ribadiamo il nostro convinto NO ad ogni ipotesi di ampliamento dell’aeroporto di Peretola, – ha detto Corsi – preoccupati dalla pesante presenza del presidente Giani che ultimamente ha frequentato molto le assemblee dei partiti che compongono la coalizione guidata da Sforzi. Giani è il massimo promotore di un modello di sviluppo cui ci opponiamo da sempre. Non basta dirsi contro la nuova pista se poi ti fai sponsorizzare dal suo principale sostenitore”.



Il programma di Corsi è caratterizzato da una visione di città che si pone come obiettivo il contrasto ai cambiamenti climatici attraverso anche una gestione virtuosa dell’urbanistica, che sposi davvero il “consumo di suolo zero” e che vada nella direzione opposta rispetto a quella degli ultimi decenni, attuando interventi di depavimentazione, di riduzione del cemento e dell’asfalto per rendere i suoli più permeabili, contro i mostri di cemento apparsi ultimamente in alcuni dei nostri quartieri. L’investimento sul verde è prioritario: occorre considerare il verde pubblico come una vera infrastruttura sanitaria impiegando risorse importanti per mettere a dimora nuove alberature in tutta la città.



“Sesto non può rimanere schiacciata tra Firenze e Prato: – dicono le liste che sostengono Corsi – occorre lavorare su un’offerta culturale variegata che attiri in città i giovani con attività che superino i circuiti tradizionali e valorizzino i talenti locali, partendo dalle eccellenze del polo scientifico e muovendo dal rilancio di sesto come città della ceramica e di ricchezze ambientali per un ‘turismo lento’ che attragga persone da fuori”. Nel programma non mancano proposte concrete sul sociale, sulla sanità di prossimità e sul sostegno all’abitare, come l’ampliamento del contributo affitti e l’introduzione della tassazione massima prevista sugli affitti brevi come strumento per contrastare fenomeni di speculazione immobiliare. Un’attenzione particolare è dedicata alla promozione delle energie rinnovabili e della comunità energetica di Sesto come “motore sociale” e attivatore di partecipazione della cittadinanza. L’ascolto e la partecipazione sono infatti temi centrali del programma “perchè – sostiene Corsi – la futura Amministrazione dovrà tenere sempre aperto un canale di confronto attivo con cittadine e cittadini senza chiudersi nelle stanze e senza subire scelte e opere imposte dai livelli superiori”.