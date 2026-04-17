SESTO FIORENTINO – PerSesto ha presentato la sua lista di candidati al consiglio comunale. Tra i nomi ci sono ex assessori, esponenti del monto politico, l’attuale presidente del consiglio comunale. Ecco l’elenco: Marco Salvadori, presidente dell’associazione PerSesto, Silvia Bicchi, consigliera comunale e assessore all’ambiente nel primo mandato Falchi, Isabella Bacci, Patrizia Bartolocci, 64 anni, insegnante della Pescetti, Alessandro Baldi, 61 anni, Giulia Conti, 30 anni, biotecnologa e appassionata di teatro, Dimitri Bessi, 53 anni, responsabile in Toscana di una azienda del caffè, si occupa anche di ciclismo, Alice Fiameni, sportiva nella pallavolo, Alessandro Bussotti, 75 anni, medico in pensione, Sara Iaccino, 25 anni, creatrice di siti web, Lorenzo Corsi, 22 anni, studente universitario, Chiara Meriggi, 54 anni, maestra, Claudio Cozzi Fucile, 29 anni, consigliere comunale, Donatella Notarangelo, 51 anni, docente, Giulio Di Maio, 21 anni, capo scout, Beatrice Pescatori, 18 anni, studentessa di liceo a Firenze, Jorge Medina Carranza, 57 anni, Antonietta Ponticelli, 55 anni, lavora all’Unicoop Firenze, Manilo Miccinesi, 66 anni, pensionato della polizia municipale, Serena Sassolini, presidente del consiglio comunale, Pierluigi Pettini, 62 anni, pensionato, Irene Ulivi, 30 anni, lavora in una azienda di moda, Daniele Pintaldi, 65 anni, dirigente sportivo del Rinascita Doccia, Bruno Pradal, agente immobiliare e presidente del circolo Mcl Quinto, consigliere uscente. La lista PerSesto sostiene il candidato alla carica di sindaco Damiano Sforzi.
Elezioni. PerSesto ha presentato la lista dei candidati al consiglio comunale
SESTO FIORENTINO – PerSesto ha presentato la sua lista di candidati al consiglio comunale. Tra i nomi ci sono ex assessori, esponenti del monto politico, l’attuale presidente del consiglio comunale. Ecco l’elenco: Marco Salvadori, presidente dell’associazione PerSesto, Silvia Bicchi, consigliera comunale e assessore all’ambiente nel primo mandato Falchi, Isabella Bacci, Patrizia Bartolocci, 64 anni, insegnante […]