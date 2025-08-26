Elezioni regionali, Per il Cambiamento: “Pieno sostegno alla candidatura di Alessandro Tomasi, è il momento di cambiare”

FIRENZE – “Accogliamo con grande convinzione ed entusiasmo la candidatura di Alessandro Tomasi alla presidenza della Regione Toscana”: a dirlo sono i consiglieri del gruppo Centrodestra per il cambiamento, nel consiglio della Città Metropolitana di Firenze, Alessandro Scipioni, Claudio Gemelli, Vittorio Picchianti e Gianni Vinattieri, che aggiungono: “La decisione della coalizione di centrodestra di puntare su una figura solida, competente e radicata nel territorio come Tomasi rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di rinnovamento che tutti noi abbiamo sostenuto in questi anni, sia nei territori che nelle istituzioni. Con Tomasi si apre una fase nuova, che rompe definitivamente con l’immobilismo di chi ha governato questa regione per troppo tempo, senza visione e senza coraggio. Finalmente i cittadini toscani potranno contare su una proposta politica inclusiva, concreta e capace di dare voce a tutte le realtà sociali ed economiche della Toscana. Il lavoro fatto fino a oggi dai consiglieri regionali di centrodestra e dallo stesso Tomasi come sindaco ha dimostrato che il cambiamento non è solo uno slogan, ma una prospettiva reale, fatta di risultati, ascolto e amministrazione seria. Noi consiglieri metropolitani del gruppo Per il Cambiamento esprimiamo pieno sostegno alla candidatura di Alessandro Tomasi e ci impegneremo con determinazione per contribuire a costruire una Toscana più giusta, dinamica e protagonista del suo futuro. È il momento di scegliere. È il momento di cambiare”.