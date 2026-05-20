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Elezioni. Rossi Romanelli (M5S) alla chiusura della campagna elettorale

SESTO FIORENTINO – Il consigliere regionale e capogruppo in Consiglio del Movimento 5 Stelle Luca Rossi Romanelli sarà in piazza IV Novembre venerdì 22 maggio, per la chiusura della campagna elettorale. Il M5S sostiene il candidato del centrosinistra Damiano Sforzi.

SESTO FIORENTINO – Il consigliere regionale e capogruppo in Consiglio del Movimento 5 Stelle Luca Rossi Romanelli sarà in piazza IV Novembre venerdì 22 maggio, per la chiusura della campagna elettorale. Il M5S sostiene il candidato del centrosinistra Damiano Sforzi.