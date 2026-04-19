Elezioni. Torselli (FdI) “Non sarà una sfida facile quella di Stefania Papa, ma ci può essere un cambiamento”

SESTO FIORENTINO – “Non sarà una sfida facile quella di Stefania Papa, Sesto Fiorentino è una delle roccaforti inespugnabili della sinistra del territorio fiorentino, ma la differenza è che oggi i cittadini sanno cosa è successo con le scelte già fatte 7 anni fa che hanno dimostrato che i cambiamenti auspicati dall’‘altra sinistra’ in realtà […]

SESTO FIORENTINO – “Non sarà una sfida facile quella di Stefania Papa, Sesto Fiorentino è una delle roccaforti inespugnabili della sinistra del territorio fiorentino, ma la differenza è che oggi i cittadini sanno cosa è successo con le scelte già fatte 7 anni fa che hanno dimostrato che i cambiamenti auspicati dall’‘altra sinistra’ in realtà non sono mai avvenuti, quelle scelte che promettevano discontinuità non sono mai arrivate. La risposta di Falchi è stata scegliere la maggioranza e passare in Regione al fianco di Eugenio Giani. Proprio per questo facciamo un appello diretto ai cittadini che oggi hanno la possibilità davvero di poter scegliere per un cambiamento netto che non è rappresentato da un’ ‘altra sinistra’ ma dal centro destra, con Stefania Papa, candidata a sindaco di Sesto Fiorentino”.

A dichiararlo è l’eurodeputato Francesco Torselli a margine dell’evento che si è svolto a Sesto Fiorentino dal titolo “L’A.I. nella e-governance politico-istituzionale: dalla sicurezza allo sviluppo del territorio”.

Nel corso del suo intervento Torselli ha voluto rivolgere un sentito “in bocca al lupo” a Stefania Papa, un augurio accompagnato da una riflessione sul percorso politico della candidata, chiamata a dimostrare come il cambiamento sia possibile, anche attraverso temi innovativi e concreti come quello dell’intelligenza artificiale.