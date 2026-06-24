SESTO FIORENTINO – Prosegue l’Estate a Quinto, al circolo Mcl di Quinto Alto. Giovedì 25 giugno alle 20 aperipizza e altre prelibatezze e alle 21 la tombola. Il 2 luglio alle 20 si terrà la piadina party e alle 21.30 musica dal vivo con la banda DaySmash, il 23 luglio alle 20.30 la tradizionale cena in piazza a favore del Popolo Saharawi organizzata dalle parrocchie e dalle associazioni del quartiere.
“Estate a Quinto” musica e cene a Quinto Alto
SESTO FIORENTINO – Prosegue l’Estate a Quinto, al circolo Mcl di Quinto Alto. Giovedì 25 giugno alle 20 aperipizza e altre prelibatezze e alle 21 la tombola. Il 2 luglio alle 20 si terrà la piadina party e alle 21.30 musica dal vivo con la banda DaySmash, il 23 luglio alle 20.30 la tradizionale cena […]