Ex Gkn, da Fabbri appello agli altri candidati sindaco: “Firmiamo un patto anti speculazione immobiliare” 

CAMPI BISENZIO – “L’area dell’ex Gkn deve restare industriale, no a possibili speculazioni di tipo immobiliare. Per questo lancio un appello agli altri candidati sindaco: firmiamo un patto in cui ci impegniamo a non cambiare mai la destinazione d’uso dell’area”. È la proposta di Leonardo Fabbri, candidato sindaco sostenuto da Pd, lista Fabbri sindaco e Muoviamo Campi, per stoppare fin d’ora ogni possibile tentativo di speculazione sull’area ex Gkn.

“La lotta dei lavoratori Gkn e delle loro famiglie è sacrosanta e io la sostengo senza se e senza ma, – dice Fabbri – è una lotta che si svolge a Campi, ma ha un significato che va ben al di là dei confini comunali: il lavoro considerato come un vuoto a rendere e gli operai come numeri da tagliare da parte di multinazionali senza scrupoli. Anche l’ultima, incredibile, vicenda e cioè l’annunciata denuncia da parte del curatore fallimentare nei confronti del Collettivo di fabbrica per l’organizzazione del festival letterario “Working Class”, conferma il fatto che la vertenza, per i suoi risvolti, è una questione nazionale: lavoro e diritti, ecco la posta in gioco. Ed è francamente inaccettabile che un curatore fallimentare si muova così”.

“Il presidio dei lavoratori nella fabbrica – spiega Fabbri – è anche un presidio anti speculazione. Se quell’area sarà spogliata della sua destinazione industriale a favore di chissà quali speculazioni, sarà una sconfitta non solo per i lavoratori e le loro famiglie e non solo per la nostra comunità campigiana, ma per la Toscana e per tutta l’Italia. Gli appetiti speculativi ci sono, non giriamoci intorno: vanno fermati subito”. “Per queste ragioni – concludeFabbri – ritengo indispensabile che da Campi, al di là delle diverse collocazioni in questa competizione elettorale, debba arrivare un segnale forte e univoco: no a speculazioni sull’area Gkn. Mi appello quindi agli altri candidati sindaco: firmiamo tutti il comune impegno pubblico davanti alla nostra comunità a non modificare la destinazione urbanistica dell’ex Gkn. Io se sarò sindaco mi lego a questo impegno fin da ora: quella area deve continuare ad essere dedicata al lavoro, punto e basta. Altre possibilità non ce ne sono. Spero che anche gli altri candidati la pensino come me”.