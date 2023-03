Ex Gkn, Rossi (Cgil Toscana): “Importante partecipare alla manifestazione del 25 marzo a Firenze”

FIRENZE – “Il tempo è scaduto. I lavoratori Qf-ex Gkn e il sindacato hanno diritto ad avere risposte, Governo e Qf devono fornirle”: parola di Rossano Rossi, segretario generale della Cgil Toscana, che sabato 25 marzo parteciperà a Firenze alla manifestazione “Liberiamo Gkn”, insieme a una delegazione della Cgil Toscana. “E’ importante esserci sabato sia come segno di vicinanza alle lotte dei lavoratori, che tra mille difficoltà, non ultima la mancata corresponsione delle retribuzioni, hanno mantenuto alta l’intensità della mobilitazione, sia come segnale a tutte quelle aziende che pensano di poter abbandonare i territori senza pensare alle conseguenze sociali”, aggiunge Rossi. Quanto alla vertenza, per Rossi “siamo di fronte a una situazione inaccettabile, dove l’azienda latita e il Ministero nicchia: il Governo non può abbandonare i lavoratori, anzi c’è bisogno di un forte e concreto ruolo pubblico in economia. Va tolta di mezzo la procedura di liquidazione, è la base per poter poi concentrarsi su un piano di reindustrializzazione”. “La Toscana e il territorio fiorentino – conclude il segretario generale della Cgil Toscana – non possono permettersi di perdere lavoro, occupazione e insediamenti produttivi, per questo ci batteremo con tutte le forze per la vertenza Qf-ex Gkn e per tutte le tante altre”.