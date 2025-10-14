Exploit di Toscana Rossa alle regionali, Rifondazione: “Più di Lega e M5S, la vera sorpresa di queste elezioni siamo noi”

FIRENZE – “In Toscana si è dimostrato che l’alternativa al condociativismo del centrodestra e centrosinistra non solo è necessaria, ma possibile”: lo dice in una nota RifondazioneComunista Toscana che, in merito alle elezioni regionali, spiega: “Toscana Rossa ottiene un grande risultato, ben oltre le previsioni. Prendiamo più voti dei Cinque Stelle e della Lega, ben più visibili grazie alle loro collocazioni, ben più di altre liste dove era collocato il Prc in altre elezioni regionali tenutesi nelle scorse settimane, ben più di 5 anni fa in Toscana. Toscana Rossa, e quindi anche Rifondazione, sono la vera novità politica di queste elezioni. Solo a causa di una legge eelettorale iniqua e antidemocratica non riusciamo per pochissino a eleggere nessuno, a differenza di altri che hanno preso meno voti, regalando così inoltre seggi alla destra. Dalla Toscana viene una grande lezione: coerenza, partecipazione, chiarezza nel proporre e praticare un alternativa, pagano. Un ringraziamento ad Antonella Bundu, che tutto questo impegno e valori ha rappresentato al meglio spendendosi senza posa, a tutte le candidate e candidati, a tutte e tutti coloro che in pochissimo tempo hanno costruito e fatto vivere questa esperienza. E ora continuiamo a fare quello che diciamo: il 18 ottobre prossimo alla manifestazione della ex Gkn”.