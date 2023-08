Fa pipì in piazza Vittorio Veneto, dentro un cestino dei rifiuti. FdI “Intervenga il Comune”

SESTO FIORENTINO – Fa pipì in luogo pubblico, in piazza Vittorio Veneto, dentro un cestino dei rifiuti e il capogruppo di Fratelli d’Italia Stefano Mengato chiede che “intervenga l’amministrazione comunale per mantenere il decoro e l’ordine pubblico”. Sarebbe accaduto domenica scorsa. “Mi sono arrivate numerose lamentele di concittadini – spiega Mengato – nonché un video di un passante in cui si vede chiaramente un uomo che in piazza Vittorio Veneto, proprio davanti il Municipio, orina nel cestino dei rifiuti. E’ un fatto increscioso e purtroppo ritengo possa essere un significativo segnale d’allarme. E’ opportuno che l’amministrazione comunale intervenga in modo più efficace per rendere Sesto Fiorentino una città più decorosa, pulita e vivibile. Sono consapevole che il fatto è stato depenalizzato, ma costituisce comunque una violazione per la quale sarebbe prevista una sanzione amministrativa ed è molto importante fare in modo che non si ripetano situazioni analoghe per la tutela dell’igiene e del decoro pubblico nonchè per la sicurezza dei cittadini. Occorre una vera politica per la tutela dei cittadini e la salvaguardia del territorio che sia basata su azioni concrete e non su proclami elettorali che poi non arrivano a dare soluzioni”.