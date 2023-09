Fabio Genovesi e Paolo Nori a Calenzano

CALENZANO – Fabio Genovesi, Nadia Terranova, Paolo Nori, Fumettibrutti e Annalisa Corrado. Saranno questi alcuni tra gli ospiti della 3/a edizione di Calenzano dei lettori, dodicesima tappa per il 2023 del festival La città dei lettori, evento diffuso che ogni anno catalizza in Toscana autori, illustratori, traduttori e curatori di primo piano firmato Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano. Dal 7 al 9 settembre presso la Civica Biblioteca di Calenzano, presentazioni, talk, incontri con gli autori, reading, passeggiate letterarie e attività per i più piccoli con i protagonisti della letteratura contemporanea, e tra le novità il servizio di interpretariato in lingua dei segni italiana mirato a potenziare l’inclusività di una selezione appuntamenti a cura di Associazione Comunico. “Leggere cambia tutto”: questo il messaggio che accompagna la manifestazione sin dalla nascita e che quest’anno, in occasione del centenario di Italo Calvino, si intreccia a un percorso legato al tema della fiaba. Calenzano dei lettori gode del patrocinio di Ministero della Cultura, del patrocinio e sostegno di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Calenzano, in collaborazione con Civica Biblioteca di Calenzano (ingresso gratuito, info: www.lacittadeilettori.it).

Il programma si aprirà giovedì 7 settembre alle 18 con “Noi siamo fiabe”, letture liberamente ispirate alle “Fiabe Italiane” di Calvino a cura della compagnia teatrale Interazioni Elementari con la regia di Claudio Suzzi in collaborazione con l’istituto penale per i minorenni “G. Meucci” e l’ufficio Servizi Sociali Minorili di Firenze. Alle 19 “Match – Incontro tra generazioni”, originale sezione tematica del festival che propone confronti tra personalità del mondo culturale ispirati all’iconica trasmissione Rai condotta da Alberto Arbasino, guidata dello scrittore e saggista Luca Starita. In questo “episodio pilota” due generazioni di giornalisti – rappresentate da Fulvio Paloscia e Simone Alliva – discuteranno di scrittura e omosessualità. Conclusione della giornata alle 21 con Fabio Genovesi, che presenterà, insieme al giornalista Federico Vergari e accompagnato da un interprete in lingua dei segni, il nuovo romanzo “Oro puro” (Mondadori), narrazione inedita della navigazione di Colombo verso le Americhe per indagare l’insopprimibile, eterno istinto degli uomini a prendere, consumare e distruggere tutto, persino se stessi.

Si prosegue venerdì 8 settembre alle 17 con “Io leggo!”, progetto dedicato ai giovani lettori per coltivare in ragazzi e ragazze la passione per libri e storie che proporrà avventurose letture a cura dei librai Premio Andersen Farollo e Falpalà. Alle 18 l’autrice finalista al Premio Strega Nadia Terranova sarà protagonista di un reading dell’ultimo romanzo “Il cortile delle sette fate” (Guanda), una potente storia di libertà e incoraggiamento a non rinunciare mai alla propria essenza per omologarsi alla massa. Avanti alle 19 con Lorenzo Marone, che insieme alla giornalista Chiara Dino e accompagnato da un interprete in lingua dei segni racconterà al pubblico il suo ultimo romanzo “Le madri non dormono mai” (Einaudi).

Ultima giornata sabato 9 settembre: via già dal mattino alle 10.30 con “Paesaggi letterari”, il format di itinerari a piedi alla scoperta dei luoghi del festival a cura di Serena Jaff e Francesca Ciappi, con ritrovo alle 10.15 in via Saccardo 155 a Calenzano per una visita a Villa Carmine in compagnia di Carlo Sisi, presidente dell’Accademia di Belle arti di Firenze (obbligatoria la prenotazione gratuita alla e-mail paesaggiletterari@lacittadeilettori.it). Alle 17 spazio a giovani lettrici e lettori con “Io leggo!”, storie divertenti per letture sorprendenti con Farollo e Falpalà; contemporaneamente per lettori adulti l’ingegnera, ecologista e attivista climatica Annalisa Corrado sarà al centro di un talk a partire dall’ultimo saggio “Nessi e connessi” (Il Saggiatore), scritto insieme a Rossella Murroni per sottolineare come le crisi che stiamo affrontando – da quella economica alla sanitaria, fino alla geopolitica, ambientale e climatica – siano indissolubilmente legate l’una all’altra. Alle 18 sarà il momento dell’intervento di Paolo Nori, una lectio che si articolerà a partire dal suo ultimo lavoro “Vi avverto che vivo per l’ultima volta. Noi e Anna Achmatova” (Mondadori), sulla vita e la storia della grande poeta russa. Conclusione alle 19 con Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti, che presenterà in anteprima il graphic novel “La separazione del maschio”, che reinterpreta a fumetti l’omonimo romanzo di Francesco Piccolo in un percorso di introspezione sui temi della fedeltà, dell’amore, della famiglia e dei ruoli sociali. Per quest’ultimo incontro sarà presente il servizio di interpretariato in lingua dei segni.

Il percorso de La città dei lettori – partito il 25 maggio e già passato da Prato, Firenze a Villa Bardini, tradizionale fulcro e cuore della manifestazione, Poggibonsi, San Miniato, Grosseto, Arezzo, Montaione, Villamagna, Monteriggioni e Vicchio – continuerà per il terzo anno consecutivo a Bagno a Ripoli, dal 22 al 24 settembre, e per il secondo a Lucca, dal 30 settembre al 1 ottobre. Poi seconda edizione a Impruneta dal 27 al 28 ottobre e prima a Cavriglia in date da destinarsi. Otto le province toccate, per raggiungere un pubblico sempre più ampio in piccoli e grandi centri, aderendo al Patto regionale per la lettura promosso dalla Regione Toscana e ai Patti per la lettura delle città che hanno ricevuto il riconoscimento “Città che legge” del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

“Per il quarto anno di fila – dice Irene Padovani, assessore alla cultura del Comune di Calenzano – Calenzano dei lettori porterà a CiviCa autori, romanzi, racconti e storie. Con grande piacere ospitiamo a Calenzano questa manifestazione di rilevanza nazionale, nella nostra biblioteca che dalla sua nascita è luogo di promozione attiva della lettura e della cultura. Saranno giorni di incontri, approfondimenti, dialogo, perché la lettura è apertura verso il mondo e verso gli altri. Leggere cambia tutto perché le storie hanno davvero il potere di cambiare il nostro sguardo e la nostra capacità di vedere la realtà che ci circonda”. Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito.