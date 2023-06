Fabio Genovesi torna a Sesto e presenta “Oro Puro”

SESTO FIORENTINO – Un caso, uno sbaglio, una svista e la storia cambia direzione come il vento e porta alla scoperte di terre lontane inimmaginabili allo scadere del 1400. Quella scoperta che ha rivoluzionato la storia del mondo, è avvenuta per caso, si direbbe oggi, per un errore umano. Eppure da lì ebbe inizio tutto. “Oro puro” l’ultimo libro di Fabio Genovesi è una grande avvenura che porta il lettore alla scoperta delle Americhe, immerge il lettore in una lettura avvincente imbastita di poesia e racconto epico. Anche in questo caso, come in altri libri dello scrittore di Forte dei Marmi, il protagonista e un ragazzo, un diciassettenne, Nuno, che per caso si troverà ad essere protagonista di una delle scoperte più importanti. Pagina dopo pagina seguimo l’avventura di Nuno imbarcato per caso sulla Santa Maria, incontriamo gli altri marinai. Salendo a bordo della caravella attraversa non solo mari e oceani, ma anche la vita. La scoperta non sarà solo quella delle Americhe, ma anche quella della crescita, delle nuove mete della vita. Ciascuno attraversando misteriose terre, curiosi indigeni, improbabili doni, drammatiche tempeste, scoprirà una parte della propria esistenza. In questo fantastico via vai Nuno si troverà a condividere le giornate con Cristoforo Colombo, ammiraglio raccontato con rispetto e con curiosità da Nuno che come ogni ragazzo rimane stupito e incantato di fronte alle stravaganze di un visionario che per caso, solo per caso si era trovato a fare la più grande scoperta del mondo. “Oro puro” è un libro che incanta e affascina e Fabio Genovesi si conferma ancora una volta un grande narratore. Il suo libro è proprio oro puro.

Fabio Genovesi sarà ospite il 20 giugno alle 21 nel Chiostro della Pieve di San Martino di Libraria “fuori programma”. Libraria “fuori programma” è un appuntamento organizzato dalla Libreria Rinascita Ubik di Sesto Fiorentino. Dopo Fabio Genovesi saranno ospiti il 22 giugno nel parco degli Etruschi Andrea Papini e Alessio Biagioli con il loro libro “Guida alle terre di Calenzano”.