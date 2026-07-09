Farmacie a Carmignano: orari e turni estivi          

CARMIGNANO – Orari e turni delle farmacie a Carmignano. Con un’ordinanza il Comune ha predisposto gli orari per il periodo estivo.Farmacia comunale (via Lame, 3, Seano): dal lunedì al venerdì 8.30/13 e 16/20, sabato 8.30/13; durante il turno: sabato 8.30/13 e 16/20, domenica 9/13 e 16/20. Dal 15 al 30 agosto, chiusura per ferie. Farmacia […]

CARMIGNANO – Orari e turni delle farmacie a Carmignano. Con un’ordinanza il Comune ha predisposto gli orari per il periodo estivo.

Farmacia comunale (via Lame, 3, Seano): dal lunedì al venerdì 8.30/13 e 16/20, sabato 8.30/13; durante il turno: sabato 8.30/13 e 16/20, domenica 9/13 e 16/20. Dal 15 al 30 agosto, chiusura per ferie. Farmacia di Carmignano (piazza Vittorio Emanuele II, 33): fino al 28 agosto compreso, dal lunedì al venerdì 8.30/13 e 16/20, sabato 8.30/13 fino al 26 settembre. Domenica e festivi se di turno: 9/13 e 16/20.

Farmacia di Comeana (via N. Machiavelli, 9): fino al 27 settembre, dal lunedì al venerdì 8.30/13 e 16/20, sabato 9/13; sabato, domenica e festivi di turno: 9/13.00 e 16/19.30. Chiusura per ferie dal 10 al 22 agosto. Farmacia Martelli: (via F.lli Cervi, 18, Seano): luglio ed agosto, dal lunedì al venerdì 8.30/13 e 16/20, sabato 8.30/13 (se di turno anche 16/19.30. Domenica e festivi di turno: 9/13 e 16/19:30. Chiusura 15 agosto.