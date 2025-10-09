Fermato dalla Municipale mentre attaccava biglietti adesivi con ideogrammi cinesi sui pali dell’illuminazione

PRATO – E’ stato fermato ieri dalla Polizia municipale un uomo – di cittadinanza cinese, regolare sul territorio – che attaccava etichette adesive con ideogrammi cinesi su segnaletica stradale e pali della luce: una pattuglia del Nucleo di Polizia Commerciale che stava transitando dal Macrolotto zero ha notato l’uomo che stava attaccando degli adesivi su un […]

PRATO – E’ stato fermato ieri dalla Polizia municipale un uomo – di cittadinanza cinese, regolare sul territorio – che attaccava etichette adesive con ideogrammi cinesi su segnaletica stradale e pali della luce: una pattuglia del Nucleo di Polizia Commerciale che stava transitando dal Macrolotto zero ha notato l’uomo che stava attaccando degli adesivi su un palo della pubblica illuminazione in via Marini. In seguito all’identificazione e al controllo, nelle sue tasche sono state rinvenute oltre 100 etichette adesive. Gli è stata contestata la violazione del Regolamento di Polizia Urbana comunale e sono in corso approfondimenti sul contenuto delle scritte.