Festa dell’Unità a Calenzano: confronto sull’area vasta

CALENZANO – “La Piana fiorentina e l’Area Vasta” è stato il tema di un incontro che si è tenuto alla Festa dell’Unità di Calenzano organizzata dal Pd locale alla Casa del Popolo. Incontro a cui hanno partecipato il sindaco di Prato Matteo Biffoni e il vicesindaco del Comune di Pistoia Stefania Nesi. “Dal dibattito è […]

CALENZANO – “La Piana fiorentina e l’Area Vasta” è stato il tema di un incontro che si è tenuto alla Festa dell’Unità di Calenzano organizzata dal Pd locale alla Casa del Popolo. Incontro a cui hanno partecipato il sindaco di Prato Matteo Biffoni e il vicesindaco del Comune di Pistoia Stefania Nesi. “Dal dibattito è emerso con forza un messaggio condiviso: – si legge in una nota del Pd – le grandi sfide del futuro non possono più essere affrontate da un singolo Comune, ma richiedono una collaborazione sempre più stretta tra le amministrazioni locali, la Regione e tutti i livelli istituzionali”. Nel corso della serata è stato ribadito come la collaborazione tra i territori non significhi rinunciare alla propria identità. Al contrario, Firenze, Prato e Pistoia rappresentano realtà profondamente diverse e proprio per questo complementari: Firenze con il suo ruolo internazionale nel turismo, nella cultura e nella formazione; Prato con la sua straordinaria vocazione manifatturiera e produttiva; Pistoia con il patrimonio del vivaismo, dell’agricoltura, dell’innovazione e della qualità ambientale. Altro tema trattato è stato quello della mobilità, considerata non soltanto un’infrastruttura, ma uno strumento di uguaglianza, di libertà e di sviluppo del territorio, capace di garantire opportunità, accessibilità ai servizi e qualità della vita. Particolare attenzione è stata riservata ai giovani.

“È stata una serata di confronto autentico e di grande qualità istituzionale.– dice la capogruppo del Partito Democratico – Centrosinistra Insieme, Maria Arena – Il messaggio che ci portiamo a casa è chiaro: le città non diventano più forti quando competono tra loro, ma quando collaborano. Governare oggi significa saper costruire reti, condividere progettualità e affrontare insieme sfide che non si fermano ai confini amministrativi. È questa la direzione nella quale crediamo debba continuare a muoversi la Toscana centrale, mantenendo le identità e le peculiarità di ciascun territorio, ma mettendole al servizio di una visione comune capace di migliorare la qualità della vita dei cittadini. Il gruppo consiliare esprime soddisfazione per il bel confronto emerso nella serata, che lascia ben sperare per le prospettive future”.