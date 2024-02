Festival del Giallo: da Sherlock Holmes ad Antonio Manzini

SESTO FIORENTINO – Prosegue il Festival del Giallo promosso dal Comune con una serie di attività e associazioni locali. Tra i protagonisti non poteva mancare Sherlock Holmes. A lui è stato dedicato un incontro nelle scuole superiori martedì mattina. Scena “del crimine”, così per entrare nell’atmosfera gialla, è stata la Biblioteca Ragionieri a Doccia che ha accolto gli studenti e Enrico Solito dell’associazione Uno studio in Holmes organizzatrice dell’evento. Enrico Solito e Sherlock Holmes saranno di nuovo protagonisti in Biblioteca venerdì 16 febbraio alle 21.15 in Biblioteca con “Delitto in Biblioteca”. In quella serata i partecipanti dovranno risolvere un caso che sarà messo in scena in vari ambienti della struttura di Doccia.

Oggi, 15 febbraio, invece ospite del Festival Dalla parte del Giallo sarà lo scrittore Antonio Manzini che presenterà il suo ultimo libro “Tutti i particolari in cronaca” edito da Mondadori. L’appuntamento, su prenotazione, è alle 18 alla Libreria Rinascita.