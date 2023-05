“Fino all’ultima sera”, la montagna come maestra di vita nel nuovo libro di Pier Francesco Nesti

CAMPI BISENZIO – Se la montagna è maestra di vita, probabilmente migliore “sintesi” non poteva trovarla nel nuovo libro del nostro collega Pier Francesco Nesti. “Fino all’ultima sera” è infatti il titolo del suo romanzo, in libreria da pochi giorni e scritto per Rossini Editore. Libro che sarà presentato oggi, lunedì 22 maggio, alle 18 […]

CAMPI BISENZIO – Se la montagna è maestra di vita, probabilmente migliore “sintesi” non poteva trovarla nel nuovo libro del nostro collega Pier Francesco Nesti. “Fino all’ultima sera” è infatti il titolo del suo romanzo, in libreria da pochi giorni e scritto per Rossini Editore. Libro che sarà presentato oggi, lunedì 22 maggio, alle 18 presso la sede della Misericordia di Campi Bisenzio (via Saffi 3/d) alla presenza dell’editor del libro, Martina Vignozzi, e dei giornalisti Cristina Lombardi e Paolo Vannini che dialogheranno con l’autore.

Sullo sfondo delle montagne del Sudtirolo si erge la figura di Duccio, uomo di mezza età, toscano, ma con il cuore tra le montagne della Val Venosta. Ed è proprio fra queste vette che incontra una giovane e bellissima cameriera che lavora nell’Hotel dove alloggia ogni volta che ritorna fra quelle cime. Sfidando ogni logica e convenzione, decide di tornare per ritrovarla e costruire una storia con lei, ma al suo arrivo lei è già partita. Varrà la pena aspettarla? Duccio intraprende così un viaggio tra i ricordi e i sentieri di montagna, tra gli amici di una vita e i dubbi sul futuro. E nei dubbi che si stagliano nel suo cuore, saranno proprio le sue amate montagne a cullarlo e a dargli le risposte che sta cercando.

In questo libro, Pier Francesco Nesti ha inserito tutto – o quasi – della sua vita, personaggi di fantasia si legano a persone ed eventi reali per donare un messaggio di coraggio e forza a chi li scoprirà. La montagna è maestra di vita di Duccio e di tutti i lettori che si ritroveranno a riflettere sui dolori e sulle costrizioni della vita quotidiana e potranno trovare quel pizzico di coraggio che serve per andare nel luogo dei proprio sogni e riscoprire sè stessi.