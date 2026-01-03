Firenze, controllo del territorio: i Carabinieri arrestano un latitante in via Pistoiese

FIRENZE – Nel pomeriggio di giovedì 1 gennaio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno individuato e tratto in arresto un uomo, un romeno di 30 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel marzo 2024. Durante un controllo in via Pistoiese, i militari hanno fermato […]

FIRENZE – Nel pomeriggio di giovedì 1 gennaio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno individuato e tratto in arresto un uomo, un romeno di 30 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel marzo 2024. Durante un controllo in via Pistoiese, i militari hanno fermato una persona che, a seguito degli accertamenti svolti sul posto, è risultato gravato da un provvedimento definitivo di esecuzione pena, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova. L’uomo deve espiare una condanna complessiva di 3 anni e 4 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 200 euro, per reati di furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, commessi a Pistoia e Genova nel corso del 2023. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Firenze Sollicciano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, informata dell’avvenuta esecuzione dell’ordine di carcerazione.