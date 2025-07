Fratelli d’Italia: “Via Vecchia Pisana, servono interventi urgenti per la messa in sicurezza della strada”

LASTRA A SIGNA – Una mozione per chiedere interventi urgenti sulla via Vecchia Pisana. E’ quella che presenteranno Claudio Gemelli e Matteo Gradi, rispettivamente consigliere metropolitano nella lista “Per il cambiamento” e consigliere comunale di Fratelli d’Italia, in materia di sicurezza “su quella, – spiegano – la Sp72, che è una delle strade più pericolose della zona, affinché vengano installati rapidamente gli strumenti ritenuti più idonei per garantire la sicurezza degli automobilisti o di chi comunque debba utilizzarla per i propri spostamenti”. E ancora: “Non è tanto la frequenza, ma la gravità degli incidenti a preoccupare: ci sono state vittime negli anni, anche pochi giorni fa, e i cittadini chiedono da tempo misure concrete per ridurre la velocità. Non possiamo aspettare altre tragedie. Nel 2023 la Città Metropolitana aveva trasferito 130.000 euro al Comune per provvedere a potenziare il controllo della velocità, ma ci risulta che questi soldi non siano stati spesi. Invece, un’ordinanza del 2024 ha previsto cartelli con nuovi limiti di velocità, ma non basta. Se non si può mettere un velox, allora si provveda a illuminare la strada, mettere dissuasori, o segnalo luminosi che invitino gli utenti a ridurre la velocità”.