Futuro Nazionale: sabato 11 luglio gazebo a Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Futuro Nazionale Firenze sarà presente sabato 11 luglio con una serie di gazebo sul territorio provinciale, nell’ambito di una giornata di ascolto, confronto e partecipazione aperta ai cittadini. L’iniziativa si svolgerà dalle 9.30 alle 13.30 a Campi Bisenzio in via Santo Stefano, zona mercato, a Empoli in piazza della Vittoria e a Greve in Chianti in piazza Matteotti, zona mercato. “I gazebo – si legge in una nota – rappresenteranno un momento di incontro con la cittadinanza per presentare le proposte del movimento, raccogliere adesioni al partito e promuovere la campagna “Tolleranza zero”, oltre alla raccolta firme su temi ritenuti prioritari per il territorio e per il Paese”. “Continuiamo il nostro lavoro sul territorio con spirito di ascolto e presenza concreta – dicono Andrea Cuscito, coordinatore provinciale di Futuro Nazionale Firenze, e Vincenzo De Franco, vicecoordinatore provinciale – perché crediamo che la politica debba tornare tra le persone, nei luoghi della vita quotidiana, per raccogliere segnalazioni, proposte e istanze reali dei cittadini. Le nostre iniziative vogliono essere un’occasione per rafforzare il legame con le comunità locali e per costruire, passo dopo passo, una presenza politica seria, organizzata e radicata nel territorio”.