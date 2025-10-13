News

Giani rieletto presidente della Regione: i risultati a Sesto e Calenzano

SESTO FIORENTINO/CALENZANO – I risultati elettorali a Sesto Fiorentino, 41 sezioni su 41: Eugenio Giani 68,59%, Alessandro Tomasi 25,81%, Antonella Bundu 5,60%. A Calenzano i risultati, 16 sezioni su 16: Eugenio Giani 69,69%, Alessandro Tomasi 32,96% e Antonella Bundu 6,35%.

