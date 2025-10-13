Giani rieletto presidente della Regione: i risultati a Sesto e Calenzano

CAMPI BISENZIO – Misericordia di Campi Bisenzio senza rivali al torneo di calcio a cinque valido come primo “Memorial Filippo Biagiotti”. Una squadra stellare quella guidata dalla panchina da Gabriele Macinai e Jacopo Tasselli, che ha avuto la meglio sulla squadra del gruppo Fratres campigiano, guidata invece da Massimo Cerbai, e su entrambe le formazioni […]
CALENZANO – Riapre dopo sette mesi dall’alluvione del marzo scorso, la biblioteca CiviCa con un nuovo orario per i propri lettori. L’ultima alluvione ha provocato ingenti danni agli arredi, ai libri all’interno della biblioteca Da quel momento la struttura è dovuta restare chiusa, ma la solidarietà ha iniziato a stringersi intorno a CiviCa avviando una […]
FIRENZE – Nei fine settimana 4/5, 11/12 ottobre e 8/9, 22/23 novembre saranno effettuati dei lavori per il rinnovo di sei deviatoi nell’area di Firenze Cascine. Per consentire le attività di cantiere, quindi, la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze Santa Maria Novella – Empoli sarà interrotta dalle 22 del venerdì e per tutta la giornata […]
SESTO FIORENTINO – Il 1 agosto 2015 moriva Daniele Calieri, giornalista e uno dei fondatori di Piananotizie. Lo vogliamo ricordare con uno dei suoi articoli pubblicati dalla testata e raccolto nel libro “Tutto quello che avreste sempre voluto sapere su… Sesto”, dedicato alla “Sesto di una volta”. Tra i molti pubblicati abbiamo scelto, un classico, […]