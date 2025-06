Giornate europee dell’archeologia: un viaggio nel cuore della città etrusca di Gonfienti

CAMPI BISENZIO – Un’occasione unica per vivere la storia da protagonisti: in occasione delle Giornate europee dell’archeologia, infatti, sabato 14 giugno alle 9.30, il sito archeologico di Gonfienti apre eccezionalmente le sue porte al pubblico per una speciale visita guidata sul campo. I partecipanti, dopo una passeggiata di circa venti minuti con l’archeologa, potranno così esplorare l’area dello scavo archeologico, […]

CAMPI BISENZIO – Un’occasione unica per vivere la storia da protagonisti: in occasione delle Giornate europee dell’archeologia, infatti, sabato 14 giugno alle 9.30, il sito archeologico di Gonfienti apre eccezionalmente le sue porte al pubblico per una speciale visita guidata sul campo. I partecipanti, dopo una passeggiata di circa venti minuti con l’archeologa, potranno così esplorare l’area dello scavo archeologico, immersi in un paesaggio suggestivo che custodisce le tracce di una delle più affascinanti città etrusche della Toscana. Il percorso proseguirà, tornando indietro, presso il vicino Mulino, dove sono esposti alcuni importanti reperti rinvenuti durante le campagne di scavo. La durata della visita è di circa due ore e mezzo. In caso di inagibilità dell’area di scavo, l’esperienza si concentrerà all’interno del Mulino, con un approfondimento dedicato ai reperti del territorio. Biglietti disponibili al costo di 5 fino al giorno precedente l’evento, entro le 14 presso il Museo archeologico di Gonfienti a Campi Bisenzio, via Roma 6 oppure on line su Ticketone (con applicazione di commissioni di servizio) al link https://www.ticketone.it/artist/scavo-gonfienti/. Per punto di ritrovo e modalità di accesso: info@museogonfienti.it – 0558959701 – www.museogonfienti.it (i posti sono limitati. Consigliate scarpe comode e cappellino per il sole).