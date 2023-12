Gli studenti del Liceo Artistico creano il manifesto per il Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO -Dalla collaborazioen tra Ats Teatro Limonaia e Liceo Artistico Statale Porta Romana e Sesto Fiorentino è nato il manifesto della prossima stagione teatrale. Nella sede di via Giusti a Sesto gli studenti del quinto anno della sezione di grafica hanno creato e realizzato il manifesto che rappresenterà la stagione teatrale 2023/2024. L’opera sarà esposta in teatro e posta in affissione ad inizio stagione. Il manifesto scelto è quello di Eva Gjekaj della classe 5B, indirizzo Graca. Questa mattina nella scuola di via Giusti si è tenuta la premiazione del progetto alla presenza dell’assessore all’istruzione Sara Martini. “Per il manifesto del Teatro della Limonaia per la nuova stagione teatrale – ha detto la vincitrice – ho progettato e realizzato un visual partendo dai meccanismi della mia fantasia, infatti ho scelto di utilizzare l’arte della fotograa, l’arte dello strappo e il linguaggio graco analogico e digitale.Il visual rappresenta il tema dell’uguaglianza: vari volti appartenenti alla comunità scolastica del territorio di varie fasce d’età, per trasmettere anche il messaggio dell’inclusione”.