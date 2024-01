Guardia medica: dopo l’alluvione riapre stasera la sede di via Sanzio a Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Torna nella sede di via Raffaello Sanzio 24 la Continuità assistenziale a Campi Bisenzio. O, in altre parole, la guardia medica. Il servizio sarà effettivo a partire da questa sera, 8 gennaio, alle 20. A novembre, infatti, dopo l’alluvione, la guardia medica era stata temporaneamente spostata in via Saffi nei locali della Misericordia di Campi Bisenzio, in seguito all’inagibilità dei locali di via Sanzio. Qui il servizio era stato trasferito a settembre (nella foto) proprio dalla sede di via Saffi, in una posizione più centrale, in prossimità della sede del presidio socio sanitario di Campi, del palazzo comunale e anche della Farmacia Centrale di Farmapiana, danneggiata anch’essa dall’alluvione, che ha riaperto da poco. Il servizio di Continuità assistenziale, infatti, è il risultato della collaborazione fra Comune, Misericordia di Campi e Farmapiana ed è finalizzato a fornire assistenza medica di primo livello a tutta la popolazione, in situazioni che presentano caratteristiche di non differibilità, ovvero quando il paziente non può attendere il rientro in servizio del medico curante senza danno o rischio per la propria salute (ore notturne o nei giorni festivi o prefestivi). Si attiva telefonando al numero unico 0573 454545 tutti i giorni dalle 20 alle 8; sabato, domenica e festivi dalle 8 alle 20 e nei prefestivi feriali dalle 10. Nei casi di urgenza/emergenza dovrà essere attivato lo specifico servizio di emergenza 112.