SESTO FIORENTINO – Un guasto alle linea di distribuzione elettrica avvenuto oggi mercoledì 8 luglio, ha richiesto la chiusura del tratto di via Gramsci tra piazza 30 Novembre e l’incrocio con viale Machiavelli e viale Repubblica. La chiusura è necessaria per consentire ai tecnici l’intervento di riparazione della linea di media tensione. La durata dei lavori è di due giorni.
Guasto elettrico: chiuso un tratto di via Gramsci
SESTO FIORENTINO – Un guasto alle linea di distribuzione elettrica avvenuto oggi mercoledì 8 luglio, ha richiesto la chiusura del tratto di via Gramsci tra piazza 30 Novembre e l’incrocio con viale Machiavelli e viale Repubblica. La chiusura è necessaria per consentire ai tecnici l’intervento di riparazione della linea di media tensione. La durata dei […]