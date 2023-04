I Cavalieri Union brillano nelle selezioni regionali e nazionali 

PRATO/SESTO FIORENTINO – Dopo avere trascorso una sosta pasquale che ha consentito a tutti i giocatori seniores e juniores di ricaricare le energie, nel fine settimana tornano in campo alcune squadre dei Cavalieri Union, impegnate nei rispettivi appuntamenti di campionato. I giovani Under 15 sfideranno Arezzo e Valdelsa in un triangolare amichevole che si svolgerà […]

PRATO/SESTO FIORENTINO – Dopo avere trascorso una sosta pasquale che ha consentito a tutti i giocatori seniores e juniores di ricaricare le energie, nel fine settimana tornano in campo alcune squadre dei Cavalieri Union, impegnate nei rispettivi appuntamenti di campionato. I giovani Under 15 sfideranno Arezzo e Valdelsa in un triangolare amichevole che si svolgerà sul campo di Sesto Fiorentino sabato 15 aprile alle 16, mentre la squadra Cadetta affronterà i Mascalzoni del Canale in trasferta a Cecina domenica 15 aprile alle 15.30. Tra sabato e domenica saranno coinvolti anche molti atleti Under 17 della società che prenderanno parte alle attività del Comitato Rugby Toscana. La sezione regionale della FIR parteciperà al torneo “Dadati” di Piacenza e al Torneo interregionale di Firenze presso i campi del Firenze Rugby 1931 del 16 aprile.

Nell’ultimo allenamento collettivo sono stati convocati Lorenzo Antonioli, Luca Colella, Luca Coscarelli, Dario Dabizzi, Gregorio Donati, Niccolò Giagnon, Lorenzo Giugni, Mattia Poli e Tommaso Tinti. Grande soddisfazione anche per le convocazioni al Raduno Under 17 Centro Sud Roma, che si terrà presso il Centro di Preparazione Olimpica del CONI a partire dal 15 aprile. Ethan Cella e Andrea Tizzi faranno parte di un gruppo da cui poi usciranno a breve i selezionati per il Centro di Formazione Permanente di Roma per la stagione 2023/2024. Ma i colori dei Cavalieri Union sono arrivati fino al Brewery Field di Bridgend, dove la selezione italiana Under 19 ha battuto quella gallese con il punteggio di 34-24. Cesare Zucconi è entrato in campo da titolare con la maglia numero 7, mentre Alberto Chiesa era in cabina di regia come tecnico, Matteo Tarocchi e Germano Bendinelli presenti nella delegazione azzurra a curare l’aspetto medico.

Serie A

La prima squadra è pronta ad affrontare il rush finale che vedrà i ragazzi di coach Chiesa impegnati negli ultimi tre match della regular season con Livorno, Perugia e Capitolina. Il derby toscano con il Rugby Livorno 1931 si giocherà in anticipo sabato 22 aprile alle 15.30 allo stadio Chersoni in una giornata interamente promossa dalla Fondazione AMI, sponsor etico dei Cavalieri Union che per l’occasione cercherà di sensibilizzare i presenti sui temi del sostegno alla maternità e all’infanzia. Intanto la classifica del girone 3 rimane invariata, con la Lazio in testa a quota 85, Capitolina a 74 e Cavalieri Union a 71.

Minirugby

Infine spazio per la grande festa del Minirugby locale del 30° Trofeo Luciano Denti/Stefano Reali che si svolgerà a Prato domenica 16 aprile e sarà organizzato dal Gispi Rugby. La società presieduta da Fabrizio Bertocchi ritrova il suo appuntamento principale dopo un’edizione 2022 in cui la voglia di ripartenza ha influenzato positivamente tutto l’ambiente. Al link tutte le informazioni sull’evento. https://www.gispi.it/torneo-denti-reali/