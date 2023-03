I Cavalieri Union tornano in campo dopo la pausa: avversario è il Pesaro rugby, si entra nella fase decisiva della stagione

PRATO/SESTO FIORENTINO – Il campionato di serie A torna al Chersoni domenica 26 marzo dopo la pausa osservata dai Cavalieri Union Rugby Prato Sesto lo scorso fine settimana. Avversario di turno è il Pesaro Rugby, attualmente sesto in classifica e reduce dalla sconfitta per 12-24 con la Capitolina nel diciassettesimo turno. La squadra marchigiana nel […]

PRATO/SESTO FIORENTINO – Il campionato di serie A torna al Chersoni domenica 26 marzo dopo la pausa osservata dai Cavalieri Union Rugby Prato Sesto lo scorso fine settimana. Avversario di turno è il Pesaro Rugby, attualmente sesto in classifica e reduce dalla sconfitta per 12-24 con la Capitolina nel diciassettesimo turno. La squadra marchigiana nel match di andata era riuscita a tenere testa agli uomini di Chiesa, uscendo sconfitta per 22-20 al termine di un match conquistato con determinazione da Puglia e compagni.

Per i Cavalieri Union si tratta dunque di un importante snodo in vista delle ultime 4 partite di regular season. Il campionato finirà ufficialmente il 7 maggio e in questo arco di tempo sono racchiusi gli appuntamenti decisivi ai fini della classifica. Guardando la situazione in chiave play-off, la Capitolina è seconda a 69 punti, mentre i Cavalieri sono terzi a 61 ma con una partita in meno e lo scontro diretto di Roma ancora da giocare. Per questo, il derby di domenica 2 aprile fra Lazio e Capitolina verrà osservato con grande attenzione. Tornando sulla gara di domenica, lo staff è convinto di poter fare una bella prestazione. La squadra, al netto degli infortuni già noti, è a completa disposizione e si presenta all’appuntamento di domenica fisicamente rigenerata da una settimana di riposo.

“Dovendo fare il punto della situazione – ha detto l’allenatore Alberto Chiesa – direi che il momento della squadra è positivo. Abbiamo preparato al meglio la partita con Pesaro perchè sappiamo di affrontare una formazione insidiosa. Saranno 80 minuti da gestire con precisione, passo dopo passo, nel tentativo di contrastare il loro forte pacchetto di mischia attraverso il nostro dinamismo. Purtroppo gli infortuni avuti nel corso della stagione ci hanno costretto a degli adattamenti tattici, ma devo dire che le risposte dei ragazzi sono state ottime e approcciamo il match di domani con la piena consapevolezza dei nostri mezzi”.

Nel corso del week end ci sarà spazio anche per l’impegno della squadra Cadetta, di scena nel campionato di serie C alle 15.30 sul campo di Querceto con il Firenze 1931. La squadra allenata da Mango e Turchi è uscita positivamente dallo scontro con il Vasari Arezzo e punta a confermare le buone sensazioni, giocandosi le sue carte nel derby metropolitano con i biancorossi fiorentini. Completano il programma le squadre giovanili, con l’Under 15 impegnata sabato 25 marzo alle 16 in casa dei Lions Livorno, l’Under 17 elite in campo al Montano di Prato con Piacenza alle 13.30 di domenica 26 marzo e l’Under 19 che alle 12.30 sfida il Rugby Parma 1931 a Sesto Fiorentino.