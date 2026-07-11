I raggi della “Ruota di Karavan” a Calenzano tornano a illuminarsi

CALENZANO – I raggi dell’opera “Tempo” di Dani Karavan tornano a illuminarsi. Giovedì 16 luglio alle 22 l’installazione, posizionata nella rotatoria davanti al casello autostradale di Calenzano, sarà accesa dopo un intervento all’impianto di illuminazione. Saranno presenti l’Amministrazione comunale e rappresentanti di IperTosano, che ha contribuito all’intervento. Nell’ambito della convenzione siglata tra il Comune di Calenzano e il […]

CALENZANO – I raggi dell’opera “Tempo” di Dani Karavan tornano a illuminarsi. Giovedì 16 luglio alle 22 l’installazione, posizionata nella rotatoria davanti al casello autostradale di Calenzano, sarà accesa dopo un intervento all’impianto di illuminazione. Saranno presenti l’Amministrazione comunale e rappresentanti di IperTosano, che ha contribuito all’intervento. Nell’ambito della convenzione siglata tra il Comune di Calenzano e il soggetto economico della grande distribuzione, infatti, erano previste delle azioni di riqualificazione nell’area limitrofa all’insediamento commerciale, tra cui il ripristino dell’impianto elettrico dell’opera, che sarà nuovamente illuminata d’azzurro. L’opera, affettuosamente nota ai calenzanesi come “la ruota”, è stata inaugurata nel 2009. Alta 18 metri, rappresenta la porta d’ingresso alla Piana fiorentina, dato che è posta al centro di uno snodo viario strategico per l’area. Rappresenta le due anime del territorio: la tradizionale vocazione agricola e l’attuale spinta all’innovazione e alla tecnologia.