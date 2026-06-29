SESTO FIORENTINO – Il sindaco Damiano Sforzi ha disposto per domani, martedì 30 giugno, la chiusura pomeridiana delle scuole materne comunali e private, qualora sprovviste di impianti di raffrescamento. Il provvedimento si è reso necessario a causa del perdurare dell’ondata di calore, a tutela dei bambini e del personale in servizio.
Il 30 giugno chiusura pomeridiana delle scuole materne comunali e private
SESTO FIORENTINO – Il sindaco Damiano Sforzi ha disposto per domani, martedì 30 giugno, la chiusura pomeridiana delle scuole materne comunali e private, qualora sprovviste di impianti di raffrescamento. Il provvedimento si è reso necessario a causa del perdurare dell’ondata di calore, a tutela dei bambini e del personale in servizio.