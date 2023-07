Il CAI sestese supera i 650 soci

SESTO FIORENTINO – Ha raggiungo quota 650 soci il CAI di Sesto Fiorentino, un risultato non certo scontato. “Durante il periodo Covid – dice Franco Poggini, responsabile del tesseramento – avevamo 490 iscritti. Aver incrementato in questo modo il numero di Soci è motivo di grande soddisfazione, anche perché il tesseramento al CAI, che va dai […]

SESTO FIORENTINO – Ha raggiungo quota 650 soci il CAI di Sesto Fiorentino, un risultato non certo scontato. “Durante il periodo Covid – dice Franco Poggini, responsabile del tesseramento – avevamo 490 iscritti. Aver incrementato in questo modo il numero di Soci è motivo di grande soddisfazione, anche perché il tesseramento al CAI, che va dai 50 euro per un Socio ordinario ai 16 euro per un Socio giovane, non è particolarmente economico rispetto ad altre associazioni e presuppone un attaccamento anche morale a quelli che sono gli ideali del sodalizio”.

Dall’inizio dell’anno le attività che hanno visto coinvolto sul territorio il CAI di Sesto sono state numerose, a partire naturalmente dal mantenimento dei sempre più numerosi sentieri, a piedi e in Mtb, su Monte Morello. “L’iniziativa più importante – spiega Paolo Corti che segue la sentieristica –, in sinergia con l’Amministrazione comunale, è stata la realizzazione di due percorsi dedicati a bambini e ragazzi, descritti nel libro “EsploraMorello” che è stato distribuito nelle scuole. Di rilevante c’è stata poi l’apertura di nuovi sentieri di collegamento con la valle della Marina, nel Comune di Calenzano”. Ma il CAI è anche gite ed escursioni, a piedi o con la mtb: in Toscana, sulle montagne di tutta Italia e talvolta anche all’estero. “Il 2023 si sta rivelando un anno straordinario per il numero di partecipanti alle nostre gite – puntualizza Franco Checcucci del settore escursionistico –, e ci sembra anche con grande apprezzamento”.

Il successo che l’arrampicata sportiva sta avendo presso i giovani, ma non solo, ha fatto aumentare in modo esponenziale le richieste di partecipazione ai corsi di arrampicata, ma anche di alpinismo. “Siamo orgogliosi dell’ottimo andamento dei nostri corsi, – spiega Carlo Gianassi, direttore della Scuola di alpinismo – anche se purtroppo non riusciamo a far fronte alle tante domande. D’altronde gli Istruttori del CAI, pur formati al massimo livello, svolgono il proprio compito in modo del tutto volontario”. L’attività del CAI di Sesto è possibile seguirla sia sul rinnovato sito www.caisesto.it sia sui canali social di Facebook e Instagram.