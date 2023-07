Il Calenzano Volley si rinforza con Caterina Grosso. “Mi hanno proposto un progetto tecnico interessante”

CALENZANO – Acquisto di grande qualità e importanza per il Calenzano Volley che ha annunciato la centrale Caterina Grosso (classe ‘95) per la prossima stagione. Grosso è una centrale completa, dotata di grande intelligenza tattica e qualità tecnica: ha iniziato a giocare a pallavolo a otto anni seguendo un’idea della sorella nella Pallavolo Monsummano. A quindici anni è stata chiamata dalla Pallavolo Fucecchio per disputare il campionato Under 16 Eccellenza (perché Santa Croce aveva la serie A2) e la serie D. Nel 2017 l’esperienza di Quarrata dove ha giocato in B1. Successivamente a Buggiano per quattro anni con promozione in B2. Poi l’esperienza a Prato sempre in B2. “Ho scelto Calenzano – spiega – perché grazie ai contatti con due amici di vecchia data come il Ds Ferri e la palleggiatrice Alessia Gagli ho capito che era l’ambiente giusto per conciliare la voglia di continuare a giocare in un campionato nazionale con gli impegni lavorativi sempre più importanti. Emanuele mi ha proposto un progetto tecnico molto interessante sotto la guida di coach Beatrice Becagli e Alessia mi ha introdotto in un gruppo di ragazze davvero brave e coese, non vedo l’ora di iniziare”. E anche per quanto riguarda la nuova stagione dice la sua: “Mi aspetto un gruppo unito e coeso con tanta voglia di divertirsi e lavorare insieme, che ritengo sia sempre l’elemento fondamentale per raggiungere ottimi risultati. Mi aspetto un grande lavoro tecnico di qualità, Beatrice è una allenatrice con una grande esperienza e sono sicura che sotto la sua guida ci toglieremo delle grandi soddisfazioni”.