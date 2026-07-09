”Il cerchio della vita” alla Biblioteca Ragionieri

SESTO FIORENTINO – Le peripezie del leoncino Simba, erede al trono della savana, in lotta contro il perfido zio Scar e pronto a reclamare il suo posto nel cerchio della vita. “Il cerchio della vita” è lo spettacolo teatrale-musicale che Nexus Studio presenta giovedì 9 e venerdì 10 luglio (alle 21.15) alla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino, […]

SESTO FIORENTINO – Le peripezie del leoncino Simba, erede al trono della savana, in lotta contro il perfido zio Scar e pronto a reclamare il suo posto nel cerchio della vita. “Il cerchio della vita” è lo spettacolo teatrale-musicale che Nexus Studio presenta giovedì 9 e venerdì 10 luglio (alle 21.15) alla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino, nell’ambito della rassegna “Un palco in biblioteca”. Ispirato al capolavoro Disney “Il re leone”, film d’animazione tra i più amati da adulti e bambini, lo spettacolo ci ricorda che la vita continua al di là del bene e del male, e che la memoria di coloro che abbiamo amato vivrà sempre in noi. Coreografie di Eleonora Fuzzi. Adattamento e regia di Gisella Marilli. I biglietti (12/10/5 euro) sono in vendita all’ingresso. Si raccomanda la prenotazione via e-mail a nexus.studiofirenze@gmail.com o telefonicamente al numero 3475768067.