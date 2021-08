Il nuovo ponte fra Signa e Lastra a Signa, Giani: “Un intervento da oltre 60 milioni”

FIRENZE – Si è affidato a un post su Facebook il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, per mostrare alcune immagini relative all’ipotesi progettuale del nuovo ponte fra Signa e Lastra a Signa, con la relativa viabilità, di cui si è parlato ieri in conferenza stampa, convocata appunto in Regione per parlare dei lavori e […]

FIRENZE – Si è affidato a un post su Facebook il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, per mostrare alcune immagini relative all’ipotesi progettuale del nuovo ponte fra Signa e Lastra a Signa, con la relativa viabilità, di cui si è parlato ieri in conferenza stampa, convocata appunto in Regione per parlare dei lavori e di quando potrebbero iniziare. “Costruiremo il nuovo ponte tra Signa e Lastra a Signa – scrive Giani – riqualificando e rendendo sicuro l’ambiente in cui è inserito: 48 milioni per ponte e viabilità, 15 per le opere verdi, 5 per allargare e differenziare i flussi sull’uscita della superstrada, da completare auspicabilmente nel 2026. È chiamato il Ponte delle Signe ma in realtà è il ponte sull’Arno per l’area Firenze-Prato-Pistoia, unico asse di attraversamento sostanziale fra il viadotto all’Indiano e il ponte di Sovigliana a Empoli”.