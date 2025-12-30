Il ponte sul Rimaggio sarà pedonale e serviranno 18 mesi tra progettazione e costruzione

SESTO FIORENTINO – La piazze del Mercato e Lavagnini saranno collegate da un ponte pedonale e non carrabile. Ieri si è tenuto in Comune un incontro sul futuro della piazza Lavagnini dopo l’esondazione del Rimaggio avvenuta il 14 marzo scorso. Dopo l’alluvione e dopo i lavori di rifacimento e rialzamento degli argini del torrente, si […]

SESTO FIORENTINO – La piazze del Mercato e Lavagnini saranno collegate da un ponte pedonale e non carrabile. Ieri si è tenuto in Comune un incontro sul futuro della piazza Lavagnini dopo l’esondazione del Rimaggio avvenuta il 14 marzo scorso. Dopo l’alluvione e dopo i lavori di rifacimento e rialzamento degli argini del torrente, si era posto il problema di ricostruire anche il collegamento tra le due piazze spazzato via dall’intervento di risistemazione dello spazio del Rimaggio. Fin da subito si era posto il problema se rifare un percorso carrabile o decidere per una passerella pedonale. La decisione si è poi indirizzata verso la seconda ipotesi. I lavori agli argini del torrente hanno penalizzato le attività e le abitazioni che si affacciano sulle due piazze e di questo intervento ne ha risentito anche il mercato settimanale del sabato. Era quindi stata presentata al Comune una petizione composta da commercianti, residenti e operatori del mercato quando i tempi dei lavori si erano allungati. Lunedì, in Municipio, si è tenuta la riunione in risposta alla petizione alla quale hanno partecipato oltre al vicesindaco facente funzione di sindaco Claudia Pecchioli, ai tecnici comunali anche rappresentati dei commercianti, il centro commerciale naturale Sesto Sotto Casa, Confesercenti e Confartigianato e una rappresentanza degli operatori del mercato del sabato.

“L’incontro di ieri con i commercianti segue l’iniziativa pubblica di approfondimento su questo tema promossa a metà novembre dall’associazione A Sesto acuto. – ha detto Pecchioli – L’abbattimento del ponte è stata una soluzione obbligata per garantire la sicurezza idraulica, alla quale siamo arrivati con Consorzio e Genio civile. Il disagio vissuto dai residenti e dalle attività economiche è comprensibile ed è una priorità, per il Comune, arrivare ad una soluzione soddisfacente e forte di una visione complessiva. Da questo punto di vista la sfida che abbiamo davanti può essere una opportunità per ripensare due piazze molto importanti e migliorarne la vivibilità, avviando la progettazione non solo del collegamento, ma di una riqualificazione complessiva di tutto quel quadrante del centro cittadino. Un ponte carrabile, affinché sia sicuro dal punto di vista idraulico e conforme alla normativa, avrebbe dimensioni tali da cancellare le piazze per come le conosciamo, con conseguenti ripercussioni sulle attività economiche, sul parcheggio e sul mercato. Ci stiamo orientando, quindi, verso la progettazione di un ponte pedonale e lo faremo continuando a coinvolgere commercianti e residenti. Le soluzioni dovranno essere le migliori possibili e, per questo, stiamo valutando anche di indire concorso di progettazione sulle due piazze e sul loro collegamento, fermo restando che quest’ultimo è la priorità”.

La scelta del ponte pedonale resta la soluzione possibile che soddisfa anche le associazioni di categoria e i commercianti. “La soluzione più veloce ed indolore è questa. – aggiunge Sabrina Piermarini, presidente CCN – Nessuno avrebbe voluto trovarsi in questa situazione. Per riqualificare anche la piazza è necessario prendere una decisione: un ponte carrabile richiede un intervento piuttosto lungo e complesso”. Per la progettazione e realizzazione del ponte pedonale ci vorranno 18 mesi e quindi si potrebbe ipotizzare la conclusione nella seconda parte del 2027. “Ci ha lasciato perplessi il tempo per la realizzazione e progettazione per il completamento del ponte un anno e mezzo. – ha detto il presidente di Confartigianato Piana Paolo Gori – I tempi sono lunghi e se si riuscisse a diminuire i tempi sarebbe una cosa positiva perchè sia le attività e il mercato stanno soffrendo”.