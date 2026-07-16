Il Signa diventa Centro di formazione della Fiorentina e avvia una nuova partnership con Toscana Aeroporti 

SIGNA – Due importanti novità per il Signa 1914, presentate ieri sera allo stadio del Bisenzio, poco prima della tradizionale cena estiva “Porta a porta”. Alla presenza del presidente Andrea Ballerini, del sindaco Giampiero Fossi, del referente della Fiorentina Gabriele Andrei e del responsabile comunicazione di Toscana Aeroporti, Federico Barraco, sono stati infatti annunciati due traguardi di rilievo per la società gialloblu: il riconoscimento di Centro di formazione della Fiorentina e la nuova partnership con Toscana Aeroporti.

“Quando sono arrivato alla guida del Signa 1914 – ha detto il presidente Andrea Ballerini – la scuola calcio contava appena 30 ragazzi, oggi sono diventati 300. È un percorso di crescita che ci riempie di orgoglio e che oggi trova una consacrazione importante. Dopo quattro anni di affiliazione con la Fiorentina raggiungiamo un traguardo straordinario: diventiamo Centro di Formazione viola. In Toscana ci sono soltanto sei società ad aver ottenuto questo riconoscimento e appena nove in tutta Italia. È una gioia immensa, ma soprattutto è la conferma che il lavoro svolto in questi anni, con impegno e passione, è stato quello giusto. Questo risultato appartiene a tutta la famiglia del Signa 1914”.

“È un piacere – ha aggiunto Gabriele Andrei – essere qui per dare continuità a un percorso iniziato quattro anni fa con l’affiliazione. Fin dall’inizio abbiamo visto nel Signa la volontà di crescere, di migliorarsi e di investire nella formazione dei giovani, fino ad arrivare a questo importante riconoscimento. Diventare Centro di formazione significa entrare in una dimensione diversa: è motivo di soddisfazione, ma comporta anche una responsabilità ancora maggiore. Vuol dire continuare a lavorare ogni giorno sul campo, alzare il livello della qualità e non smettere mai di migliorarsi. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione insieme”. “Il mio cuore è gialloblu da sempre, – ha detto il sindaco Fossi – la Fiorentina, così come Toscana Aeroporti, ha fatto una scelta importante, puntando su una realtà che non è costruita, ma autentica, fatta di persone vere. Questa società riesce a moltiplicare all’ennesima potenza le poche risorse che ha a disposizione, trasformandole in risultati concreti. Una delle emozioni più grandi è assistere ogni anno alla presentazione delle squadre: vedere negli occhi dei ragazzi l’orgoglio, l’attenzione e la felicità di far parte di questa grande famiglia ripaga di ogni sacrificio. È questo il valore più bello dello sport. Il Signa è abituato ad affrontare le sfide e a vincerle, ma la vittoria più importante è stare bene insieme, crescere come gruppo e raggiungere i risultati condividendo un percorso comune”.

Nel corso della serata è stata inoltre ufficializzata la nuova partnership con Toscana Aeroporti, rappresentata da Federico Barraco: “Toscana Aeroporti è una realtà che da anni sceglie di sostenere lo sport sul territorio. Siamo al fianco dei Guelfi Firenze nel football americano e della Magistratura San Marco di Pisa, che quest’anno ha conquistato il titolo per il secondo anno consecutivo. Quando valutiamo una collaborazione ci interessa soprattutto l’impegno delle società e il valore di quello che fanno ogni giorno. Nel Signa 1914 abbiamo trovato una realtà seria, fatta di persone appassionate che svolgono un’attività preziosa per il territorio e per tanti giovani. Per questo siamo felici di iniziare questo percorso insieme e facciamo alla società il nostro più sincero in bocca al lupo per la nuova stagione”. Al termine, infine, è stata mostrata la nuova maglia che accompagnerà il Signa 1914 nella stagione sportiva 2026-2027.