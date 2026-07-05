Il sindaco Fossi: “La presentazione del libro si farà, ma senza Futuro Nazionale”

SIGNA – Nel dibattito in corso a Signa negli ultimi giorni e sollevato per primi dall’Anpi, è intervenuto il sindaco Giampiero Fossi con un post su Facebook sgombrando il campo, se vogliamo, da ogni polemica: “Ogni occasione di approfondimento della nostra storia rappresenta un’opportunità di crescita per la comunità. Il Comune di Signa ospiterà martedì prossimo la presentazione del libro “Diario di un prigioniero istriano” di Ermanno Mattioli, un’iniziativa promossa dall’Unione degli Istriani, che ha curato l’organizzazione dell’evento e individuato i relatori. Interverranno l’onorevole Massimiliano Panizzut, in qualità di nipote dell’autore, e Giampaolo Giannelli, coordinatore regionale toscano dell’Unione degli Istriani. Nessuno interverrà in rappresentanza o a sostegno di Futuro Nazionale e la serata sarà dedicata esclusivamente alla presentazione del libro e all’approfondimento di una pagina complessa e dolorosa della nostra storia, con l’obiettivo di offrire un’occasione di conoscenza, riflessione e confronto. Da sempre sono convinto che il compito delle istituzioni sia quello di favorire la cultura, la memoria e il dialogo, nel pieno rispetto dei valori della Costituzione e della libertà di espressione”.