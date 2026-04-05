Il sindaco Tagliaferri: “A Villa Montalvo un museo della scienza intitolato a Matteucci”. Le reazioni del centrodestra

CAMPI BISENZIO – “L’amministrazione comunale sta lavorando da tempo alla valorizzazione della figura storica di Felice Matteucci, l’ingegnere che nell’Ottocento inventò con padre Eugenio Barsanti il motore a scoppio”: a dirlo è il sindaco Andrea Tagliaferri, che poi spiega: “Non c’è dubbio che Felice Matteucci costituisca uno dei personaggi fondamentali nella storia della nostra città e il fatto che sia sepolto nella cappella di Villa Montalvo testimonia il suo profondo legame con questo territorio: per questo intendiamo valutare con attenzione la possibilità di creare proprio qui un Museo della scienza dedicato alla sua figura”.

Come è noto Villa Montalvo è attualmente in fase di restauro dopo le devastazioni dell’alluvione del 2023, ma il suo recupero sta procedendo a pieno ritmo: “Sabato 11 aprile inaugureremo la Limonaia che è già recuperata – aggiunge Tagliaferri – mentre il 2027 potrà essere l’anno della riapertura della villa”. Un appuntamento che quindi potrebbe coincidere con l’inaugurazione del museo: “Pensiamo a un museo di nuova generazione, interattivo, dinamico e rivolto ai ragazzi: una struttura che sappia interagire con la città, ma anche con tutta l’area metropolitana ponendosi come punto di riferimento. Il primo passo che intendiamo fare in questo senso è conferire l’incarico per un Piano di fattibilità a un’autentica eccellenza del nostro territorio, l’azienda Niccolai, ormai leader internazionale nel settore della progettazione e degli allestimenti museali, un’autentica garanzia per puntare ad un progetto d’avanguardia e di valore”. Un progetto cui sta guardando con attenzione anche la Regione, con il presidente Eugenio Giani che di recente ha avuto modo di confrontarsi con il sindaco su questo tema.

“Un museo su Felice Matteucci a Villa Montalvo? Noi del centrodestra lo chiediamo da vent’anni”: queste le reazioni di Paolo Gandola, capogruppo delle liste di centrodestra, che aggiunge: “Ora occorre fare sul serio e costruire qualcosa di concreto e strutturato. In tutti questi anni, l’amministrazione Tagliaferri, così come in passato il Partito Democratico, non hanno mai davvero investito su Felice Matteucci e sulla sua straordinaria eredità di inventore del motore a scoppio, nonostante i nostri molteplici atti e proposte presentate in consiglio comunale. Avevamo indicato percorsi chiari: consentire al Comune di Campi di aderire, per esempio, alla Fondazione Barsanti & Matteucci di Lucca, oppure avviare protocolli e collaborazioni concrete con i “luoghi del motore”, costruendo una rete con Lucca, Pietrasanta, Firenze e altri territori interessati. Proposte rimaste per troppo tempo inascoltate. Oggi, quindi, non possiamo che accogliere positivamente un cambio di rotta. Bene se il Comune si è finalmente ravveduto e ha deciso di seguire le indicazioni che il centrodestra porta avanti da vent’anni”.