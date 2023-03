Il successo con il Pesaro vale la quattordicesima vittoria stagionale per i Cavalieri Union

PRATO/SESTO FIORENTINO – Sette mete, cinque trasformazioni e cinque punti in classifica. È questo il bottino ottenuto dai Cavalieri Union Rugby Prato Sesto nel diciottesimo turno del campionato di serie A. La sfida con il Pesaro è finita nel migliore dei modi per Puglia e compagni, bravi a superare con il punteggio 45-3 la sesta […]

PRATO/SESTO FIORENTINO – Sette mete, cinque trasformazioni e cinque punti in classifica. È questo il bottino ottenuto dai Cavalieri Union Rugby Prato Sesto nel diciottesimo turno del campionato di serie A. La sfida con il Pesaro è finita nel migliore dei modi per Puglia e compagni, bravi a superare con il punteggio 45-3 la sesta squadra del girone 3, arrivata a Prato reduce da un’ottima prestazione la settimana scorsa con la Capitolina. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, nella ripresa è venuta fuori la maggior freschezza atletica dei Cavalieri Union attraverso cui hanno messo a segno 5 mete e indirizzato inesorabilmente la partita. Per gli uomini allenati da coach Chiesa si tratta della quattordicesima vittoria stagionale. Un successo basato sul collettivo, con il pacchetto di mischia ancora una volta protagonista di una netta supremazia nelle fasi di conquista.

Nella prima parte di gara il Pesaro ha saputo contrastare efficacemente i tentativi di superare la linea di meta da parte dei Cavalieri Union. Una difesa ordinata che però ha dovuto cedere al 21′ minuto, quando Renzoni ha trovato la corsa di Castellana con un passaggio invitante che gli ha consentito di involarsi in meta. Al 35′ replica Battisti che conclude in meta un drive avanzante da rimessa laterale e sposta ancora l’inerzia del confronto in direzione dei padroni di casa. L’impatto della panchina del Prato Sesto ha dato un impulso decisivo alla gara. In apertura di secondo tempo il Pesaro ha cercato di rifarsi sotto, prima con un piazzato di Joubert, poi con una serie di attacchi nei ventidue avversari.

Ci ha pensato Lorenzo Puglia a tenere lontani i pericoli, quando al 49′ minuto ha segnato la meta e la trasformazione del 21-3. Da quel momento i giocatori neo entrati si sono resi partecipi di alcune sequenze ad alta intensità e sono andati in meta con Bartali, Reali e Giovanchelli. Poi al 79′ il sigillo finale di Castellana che con un pick and go ha segnato il sigillo del 45-3 definitivo. Adesso la graduatoria vede i Cavalieri Union terzi a 66 punti, con il Capitolina che ha una partita in più e la prossima settimana sarà impegnata nel derby con la Lazio. Il prossimo turno si giocherà domenica 2 aprile sul campo del Villa Pamphili, mentre la squadra tornerà al Chersoni il 23 aprile per il derby con il Livorno 193